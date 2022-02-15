شرطة رأس الخيمة تسجل 2245 مخالفة مرورية خلال أسبوعين

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

سجلت لجنة التفتيش والضبط المروري في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أكثر من 2245 مخالفة مرورية خلال أسبوعين، وذلك خلال إطلاقها حملة مرورية، بدأت يناير الماضي، وتستمر حتى نهاية فبراير الجاري.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، ضرورة تطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية، لتحسين سلامة الطرق، لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الحوادث المرورية والإصابات وعدد الوفيات بسبب الحوادث، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية بالإمارة.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات رئيس فريق لجنة التفتيش والضبط المروري، المقدم سالم محمد بورقيبة، إنه تم إطلاق الحملة مطلع يناير، وستستمر حتى نهاية فبراير الجاري، لضبط المخالفات المرورية، موضحاً أنه تم خلال أول أسبوعين من الحملة ضبط 2245 مخالفة مرورية، منها 1185 مخالفة لمركبات، و1060 مخالفة للدراجات النارية والهوائية والكهربائية.

وأضاف أن حملة التفتيش والضبط مستمرة في مختلف طرق الإمارة، لضبط السائقين غير الملتزمين قواعد ولوائح أنظمة السير والمرور، لافتاً إلى ضرورة التزام مستخدمي الطرق الأنظمة والقوانين المرورية، وعدم تجاوزها، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة كل مستخدمي الطريق، من خلال ضبطهم وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وأوضح أن شرطة رأس الخيمة، تحرص على رفع الوعي المروري لدى أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

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