إنقاذ مصاب آسيوي سقط في محيط جبل جيس

المصدر: مصباح أمين _رأس الخيمة

انقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة شخصاً من الجنسية الآسيوية أصيب بكسور متعددة نتيجة سقوطه من مرتفع في محيط منطقة جبل جيس صباح اليوم الأحد.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة العميد محمد عبد الله الزعابي إن بلاغا ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الحادية عشرة والربع من صباح اليوم الأحد يفيد بسقوط شخص آسيوي خلال تواجده مع شخصين من أصدقائه بالقرب من مدخل جبل جيس في منطقة وعرة وتعرضه لكسور في أطرافه ليتم بناء عليه توجيه فرقة إنقاذ مختصة من مركز الإدارة للمكان المذكور حيث تطلب الوصول لموقع المصاب وتسليمه لسيارة الاسعاف الوطني حوالي 8 ساعات من العمل والجهد المتواصل نتيجة وعورة المنطقة التي لا يمكن للآليات الوصول إليها.

وأضاف أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف الوطني للخضوع للرعاية الطبية اللازمة، مشيدا بجهود أفراد الفرقة الذين بذلوا جهودا مضاعفة في سبيل أداء الواجب وانقاذ المصاب.

وكرر الزعابي مطالبته لهواة المناطق الجبلية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وارشادات الامن والسلامة التي تحول دون تعريض سلامتهم وارواحهم لاية مخاطر.

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