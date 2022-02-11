شرطة دبي والدفاع المدني ينقذان شاباً من حادث "غريب" في نايف

المصدر: دبي - محمد فودة

أنقذ مركز شرطة نايف، بالتعاون الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، شاباً أفريقي تعرض لحادث غريب من نوعه إذ سقط داخل لوحة إعلانية لمحل تجاري، ولم يتمكن من الخروج منها.

وقال نائب مدير مركز شرطة نايف العقيد عمر موسى حسن عاشور إن الشاب " ش.ض" البالغ من العمر 19 عاماً، اختلف مع الأشخاص الذين يقطن معهم في الطابق الأول بإحدى البنايات بمنطقة نايف، الأمر الذي أغضبه ودفعه للدخول إلى دورة المياه.

وأضاف" أن الشاب قرر الخروج من نافذة دورة المياه ومغادرة الشقة، وتمكن بالفعل من إخراج جسمه من النافذة، لكنه فقد السيطرة وسقط داخل اللوحة الإعلانية للمحل التجاري المتواجد في الطابق الأرضي، ولم يتمكن من الخروج نتيجة تعرضه إلى إصابات وانحشار جسمه في المكان.

وأوضح عاشور أن صاحب المحل التجاري شاهد الشاب العالق بلوحة محله، فقدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة، وتوجهت فرق الإنقاذ البري والدفاع المدني في دبي لمكان الواقعة، وعملت على إخراج الشاب ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها.

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