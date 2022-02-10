بلدية أبوظبي تكافح البيع دون ترخيص بالتوعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة شاملة للحد من البيع دون ترخيص، استهدفت أفراد المجتمع، في المناطق الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية لمراكز البلدية الفرعية، بهدف التعريف والتوعية بعدم البيع دون ترخيص، وتوضيح المخالفات القانونية المترتبة على ذلك، وكذلك توعية أفراد المجتمع بتجنب التعامل مع الباعة غير المرخصين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم بشكل خاص، وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع بشكل عام.

وتضمنت الحملة توعية أفراد المجتمع بقوانين واشتراطات ممارسة البيع، وبضرورة حصول البائعين على التراخيص من الجهات المعنية تجنباً للمخالفات، وتعزيزاً للمظهر الحضاري والبيئة الصحية التي تتمتع بهما أبوظبي، وتوعية المخالفين بالآثار السلبية المترتبة على مثل هذه الممارسات الخطأ.

وشملت الحملة نشر مجموعة من منشورات التوعية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«إنستغرام»، و«فيس بوك» وإرسال رسائل نصية قصيرة للعديد من أفراد المجتمع، وتوعية البائعين بضرورة وأهمية الحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة أي نشاط، وكذلك توعية أفراد المجتمع بعدم التعامل إلا مع من لديه رخصة مزاولة النشاط من الجهات المختصة.

ودعت البلدية إلى ضرورة استخراج التصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري من الجهات المختصة، والالتزام بالمعايير المطلوبة التي تضمن سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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