محتالون يستولون على بيانات الأشخاص عبر «روابط وهمية»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من فتح الروابط الوهمية التي تصل للأفراد عبر وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي، إذ تُمكن ما يعرفون بـ«الهاكرز»، من اختراق الأجهزة الإلكترونية والاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية للأفراد، وكلمات المرور، ويرتكبون جرائم عدة بحق الضحايا، ومنها الابتزاز والتهديد والاستغلال.

وذكر الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها لإلقاء الضوء على أبرز القوانين الصادرة حديثاً، أن المشرع الإماراتي في المادة (10) من قانون الشائعات، شدد عقوبة هذا الفعل، بالسجن المؤقت، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، باستخدام عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون كشفها.

وأوضح أن العنوان البروتوكولي بتعريف بسيط، هو الذي يطلق عليه بالإنجليزية «IP إنترنت بروتوكول»، وهو هذا العنوان الذي تربط عليه الإنترنت في كل عملية اتصال بالشبكة المعلوماتية، مشيراً إلى أن الهاكرز يقومون من أجل الوصول إلى هذا العنوان، بإرسال رابط للضحية، حتى يقوم بفتحه، ثم يقوم بالاستيلاء على حسابه، ويتمكن من التعرف على كل أسرار جهازه، ويفتح الكاميرا ويصور الضحية أو يصور عائلته، ويلعب في الإعدادات، ويطبع صوره، ويصل إلى أبعد من ذلك بتغيير كلمة المرور، ويصبح هو المتحكم بالجهاز الخاص بالضحية.

وأكد الشريف أن أمثال هؤلاء يستحقون العقوبة، لافتاً إلى أن المشرع قرر العقوبة إذا توفر القصد لدى هذا الهاكر لارتكاب جريمة أو الحيلولة دون كشفها، مقترحاً أن تكون العقوبة على أمثال هؤلاء حال ثبوت دخولهم على بياناتنا وسرقة العنوان البروتوكولي دون الحاجة لتوافر القصد الجنائي، أو أن يكون القصد مفترضاً في مثل هذه الحالات ولا يحتاج إلى إثبات.

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