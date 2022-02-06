شرطة دبي ترسل إلى سائحة حقيبة تحوي 9150 دولار بعد سفرها

المصدر: دبي-محمد فودة

أرسلت شرطة دبي حقيبة تحوي مبلغ 9150 دولاراً وأوراقا مهمة إلى مسافرة بلغارية فقدتها في مطار دبي وسافرت دون أن تدرك نسيانها، وذلك بعد التأكد من هويتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة في شرطة دبي العميد حموده بالسويدا العامري إن المسافرة الأوروبية، فقدت حقيبتها قبل صعودها في رحلة عودتها لوطنها بلغاريا، وبعد التأكد من هويتها وإثبات ملكيتها للحقيبة التي كانت تحتوي على المبلغ وبعض الأوراق المهمة، تم التواصل معها، وإرسال الحقيبة إلى موطنها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

بدورها، أعربت المسافرة الأوروبية عن تقديرها لشرطة دبي وحرصها على إعادة الحقوق لأصحابها والسعي المستمر لإسعاد السياح والزائرين، والمساهمة في منحهم تجربة سفر لا تنسى.

واكد العامري أن الإدارة تدقق البحث على أصحاب جميع المفقودات التي يُعثر عليها في مطارات دبي، والتوصل إلى بياناتهم الشخصية وتتبع سير رحلاتهم، في سعي منها لإعادة حقائبهم أو أغراضهم الشخصية أو المبالغ المالية التي يعثر عليها، بما يعزز قيمة وسمعة شرطة دبي الطيبة، ويترك أثراً إيجابية لتجربة زوار الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

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