مبادرة مهمة لشرطة دبي تحقق أمنيات الأطفال

المصدر: دبي - محمد فودة

حققت إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي أمنية طفل عربي يبلغ من العمر أربع سنوات بأن يخوض تجربة رجل الشرطة، فتم التنسيق مع إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعد تلقي طلب من أسرته، واصطحابه في جولة ترفيهية بإحدى الدوريات في شوارع الإمارة، مرتدياً زي رجل الشرطة، وقدمت هدايا عينية له وصور تذكارية، وذلك في إطار مبادرة "تحقيق أمنية طفل" التي تلبي طلبات الأسر وأفراد المجتمع.

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وحرص فريق العمل على تعريفه -بأسلوب محبب- بدور رجل الشرط في المجتمع ودوره، واصطحابه إلى بعض الأماكن التي تعكس دور شرطة دبي وتاريخها.

وأكد رئيس قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية الرائد علي يوسف يعقوب حرص شرطة دبي على تنفيذ الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال، منها عروض بدمية الشرطي منصور المحببة للأطفال، والشرطية آمنة، فضلاً عن جولت بالدوريات الفارهة، وعروض الكلاب البوليسية والخيالة.

يُذكر بأن مبادرة "تحقيق أمنية طفل" انطلقت في يناير عام 2020 وبلغ عدد الطلبات الأسرية التي تم تلبيتها 34طلبًا، فيما تجاوز عدد المستفيدين من فعاليات المبادرة 481 طفلاً من مختلف الجنسيات والأعمار خلال العام الماضي.

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