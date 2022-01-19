بلدية دبا الفجيرة تضبط محالّ تتلاعب في الأسعار

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

أفادت بلدية دبا الفجيرة بأن فرق التفتيش ضبطت 61 محلاً تجارياً غير ملتزمة الشروط والضوابط خلال العام الماضي، وتمثلت المخالفات في بيع منتجات مقلدة، وعمل تنزيلات وعروض دون تصريح، بالإضافة إلى التلاعب في الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير شراء للمستهلكين، وبيع مطبوعات مخالفة للنظام العام.

وقال مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، إن قسم حماية المستهلك نفذ 80 جولة تفتيشية على المنشآت خلال العام الماضي، بينها 27 حملة على المحال، للتأكد من صحة العروض الترويجية والتنزيلات، أسفرت عن توجيه 46 إنذاراً و14 مخالفة.

ولفت إلى نجاح قسم حماية المستهلك في ضبط ومصادرة 46 قطعة غيار مركبات مقلدة خلال جولات تفتيشية على منشآت تبيع قطع غيار المركبات، مضيفاً أن البلدية تلقت 261 شكوى، وتولت الأقسام المعنية معالجة 234 شكوى منها، تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مطالباً المستهلكين بتقديم الشكاوى والملاحظات لردع كل من يحاول استغلالهم بتنزيلات وهمية أو غش تجاري.

وشدد على أصحاب الأنشطة التجارية بممارسة الأنشطة، وفق ما هو مصرح به من قبل البلدية، والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع، وعدم رفع الأسعار في أوقات المناسبات والأعياد، والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور.

وأكد اليماحي أن هذه الحملات قائمة ومستمرة بصورة دورية، حرصاً على مواجهة كل أشكال التجاوزات والأنشطة غير القانونية، ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق.

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