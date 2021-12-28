بلدية خورفكان تخالف وتنذر 79 صالون حلاقة خلال 5 أشهر

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

سجلت بلدية خورفكان 79 مخالفة وإنذاراً لصالونات حلاقة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية المتبعة والمعمول بها وذلك ضمن حملات تفتيشية مكثفة نفذها مراقبو إدارة الصحة العامة خلال الخمسة أشهر الماضية من أجل التحقق من تلبية جميع معايير جودة الخدمات، والحفاظ على الصحة.

وأكدت البلدية أن مفتشي الصحة العامة يتولون رقابة التزام العاملين بارتداء الزي الموحد، ومدى كفاءة عمل أجهزةِ التعقيم، وصلاحية مستحضرات وأدوات التجميل المستخدمة في الصالون، وصولاً للتحقق من نظافة المحل، والتخلص من القمامة والشعر بصفة دورية.

وأوضحت أن المراقبين نفذوا عدداً من الجولات التفتيشية على 241 صالون حلاقة، وتم تحرير أربع مخالفات، معظمها بسبب التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم توجيه 13 إنذاراً و62 تنبيهاً.

وأشارت إلى أن معظم المخالفات جاءت بسبب عدم تطبيق الشروط الخاصة بعمليات تعقيم أدوات الحلاقة، إلى جانب استخدام المناشف بطريقة غير صحية.

وأكدت عدم التهاون في مخالفة أي مركز تجميل أو صالون لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال رصد أي مخالفة داخل أي مركز تجميل أو صالون، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها الإغلاق، وذلك حرصاً على حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لافتة إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الصالونات بضرورة تعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها ضمن تحسين إجراءات السلامة والوقاية في الصالون.

من جهة أخرى نفذ مفتشو شعبة الرقابة الصحية، حملة على المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بهدف التأكد من مدى توفير الاشتراطات الصحية اللازم توفرها في المدارس، وتم خلال الحملة معاينة الفصول الدراسية والساحات والمظلات ودورات المياه والتأكد من التزامهم بتوفير البطاقات الصحية والأوراق الرسمية الأخرى من (عقد مكافحة الحشرات وعقد التوريد للمقصف وعقد الطبيب والممرضة وعقد تنظيف الخزانات).

• مفتشو شعبة الرقابة الصحية نفذوا حملة على المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.

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