جمارك دبي تحبط تهريب 79.5 ألف قرص «كبتاغون»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أخيراً، في إحباط إدخال 79 ألفاً و477 قرصاً من مخدر «الكبتاغون» بوزن 14.5 كيلوغراماً، في ضبطية نوعية تحت اسم (H)، بعدما قام شاب خليجي بإخفائها داخل تجاويف سرية في سيارة فارهة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ضباط جمارك دبي في شاب خليجي، من خلال قراءة لغة الجسد في الكشف على المهربين، إذ تم استهداف مركبته، وعند مرورها على نقطة التفتيش، خضعت للمعاينة والفحص الدقيق، وعثر ضباط الجمارك على علبة سجائر بداخلها مادة الكريستال المخدرة بوزن 1.28 غرام، وأدوات خاصة بالتعاطي، مخبأة بطريقة احترافية، وبالاستمرار في عملية التفتيش الدقيق، اكتشف الضباط أقراص «الكبتاغون» المخدرة، التي تم إخفاؤها في تجاويف سرية بالصندوق الخلفي للمركبة، بوزن 14.5 كيلوغراماً.

وأكدت جمارك دبي أنها تقف بالمرصاد لكل من يحاول تهريب أي نوع من المخدرات عبر مختلف منافذها الجمركية، وذلك بفضل الحس الأمني والتدريب النوعي للمفتشين، ودعم المراكز الجمركية بأفضل وأحدث أجهزة الفحص.

وقال مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، حميد الرشيد، إن جمارك دبي تمتلك منظومة جمركية متطورة، قادرة على إحباط محاولات التهريب بكل أشكالها، عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية، في إطار أهداف استراتيجيتها 2021-2026 نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ومواكبة الجهود الوطنية لتحقيق حماية المجتمع.

من جانب آخر، أكد مدير أول مركز جمارك حتا، حمد كاجور، قدرة كادر التفتيش الجمركي على ضبط المواد الممنوعة والمقلدة، مشيراً إلى أن المركز تعامل مع 53 ألفاً و466 مركبة، و42 ألفاً و645 شاحنة خلال تسعة أشهر، من أول يناير إلى نهاية سبتمبر الماضيين، بمتوسط 200 مركبة و160 شاحنة يومياً، وهو رقم كبير، يتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر، لافتاً إلى أن عدد ضبطيات المركز للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل 97 ضبطية متنوعة.

• «جمارك حتا» سجّل 97 ضبطية نوعية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري.

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