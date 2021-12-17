1000 درهم غرامة للمقطورات غير الملتزمة بشروط السلامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأن سير المقطورات غير المرخصة أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96، والتي نصت على الغرامة 1000 درهم في حالتين: الأولى عند قطر مركبة أو زورق أو عربة من دون ترخيص، والثانية عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة.

ودعت أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها إلى أهمية توفير شروط السلامة والمتمثلة في مصباح خلفي أحمر اللون ولوحة عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، ومراجعة مديرية ترخيص السائقين والآليات لإجراء الفحص الفني اللازم وترخيصها، ووضع لوحات أرقام لها بصورة قانونية، واستخراج «لوحة أرقام إضافية» يتم وضعها في الجزء الخلفي من المقطورة.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق بكفاءة عالية، وعدم وجود مشكلات تتسبب في عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها، ما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها السائقين.

ولفتت إلى جهودها في تكثيف الرقابة عبر فرق وعناصر المرور والتي تواصل عملها في ضبط أصحاب المقطورات المخالفة وإحالة السائقين المخالفين إلى الجهات القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال مرتكبيها.

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