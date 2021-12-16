شرطة أبوظبي تحذّر من التهور بقيادة الدراجات النارية في البر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية بالالتزام بشروط السلامة العامة، محذرة من التهور أثناء قيادة الدراجات في البر.

وناشدت الأهالي بضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، خصوصاً في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء والإطارات.

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