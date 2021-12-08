احتراق شاحنة خضار في الشارقة.. وتضرّر 3 مركبات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شبّ حريق في شاحنة نقل خضار قبل جسر القصباء في الشارقة، أمس، وتسبّب الحادث في تضرر ثلاث مركبات تصادف وجودها في المكان الحادث.

وقالت إدارة الدفاع المدني في الشارقة إنها تلقت بلاغاً، ظهر أمس، يفيد باندلاع حريق في شاحنة خضار بمنطقة القصباء، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإطفاء والسيطرة إلى موقع الحريق، وتبين أن ألسنة النيران طالت ثلاث مركبات أخرى تصادف وجودها في مكان الحادث، ما أسفر عن تضررها.

وأوضحت أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق، وتم تبريد المركبات وإحالة الحادث إلى الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث.

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