انتحار شاب آسيوي في الشارقة نتيجة علاقة عاطفية فاشلة

المصدر: الإمارات اليوم-الشارقة

تحقق شرطة الشارقة في واقعة انتحار شاب آسيوي يبلغ من العمر 22 عاما، عثرت عليه الجهات المختصة مشنوقاً في مكان سكنه، بعد مروره بفترة من الاضطرابات النفسية كان قد أعلن عنها عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاب قد أعلن في 10 مقاطع مصورة عبر حسابه في "تيك توك" عن عدم قدره على الوصول إلى فتاة كانت تجمعه بها علاقة عاطفية لأنها ترفض الرد على اتصالاته المتكررة ولمدة طويلة، كما أظهرت مقاطع الفيديو أنه يعاني من حالة من الحزن طوال تلك المدة الماضية ليعلن عبر أحد المقاطع إقدامه على الانتحار ظهر يوم وفاته، حيث قام بتنفيذ وعده بعد ساعات وقام بالانتحار في الساعة الثامنة مساءاً.

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