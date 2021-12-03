بالفيديو ..ضبط سائق استعرض بمركبته بصورة خطرة أدى إلى تدهورها

المصدر: مصباح أمين _رأس الخيمة

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط شاب طائش ( 21 عاماً ) قاد مركبته بطريقة استعراضية خطيرة ، بإحدى طرق إمارة رأس الخيمة ، ما أدى إلى تدهورها نتيجة فقدان سيطرته عليها .

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ،النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي إنه خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاستعراض بمركبته ذات الدفع الرباعي بطيش وتهور وبطريقة خطيرة وغير حضارية ما أدى إلى تدهورها ، في ظل وجود عدد كبير من أفراد الجمهور وعليه تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لضبط المركبة المذكورة ، وبالفعل تمكن الفريق في أقل من ساعة من ضبطها وحجزها ، وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة .



ودعا النقيب عبدالرحمن الشحي بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات الطائشة التي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات ، كما دعا إلى عدم تداول مثل هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وأنه في حال رصد مثل هذه السلوكيات ، التواصل مع غرفة العمليات ، مؤكداً أن هذه التصرفات تسيء إلى المجتمع وتسبب إزعاجاً للآخرين .

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط شاب طائش ( 21 عاماً ) قاد مركبته بطريقة استعراضية خطيرة ، بإحدى طرق إمارة رأس الخيمة ، ما أدى إلى تدهورها نتيجة فقدان سيطرته عليها .#الامارات_اليوم pic.twitter.com/iSlirTSrgd — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 3, 2021

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