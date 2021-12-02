«ترخيص أبوظبي» تعمل خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شرطة أبوظبي استمرار العمل في تقديم خدمات الترخيص للجمهور، عبر المنصات الرقمية لشرطة أبوظبي، خلال إجازة عيد الاتحاد الخمسين، لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات بيسر وسهولة.

وأوضحت أن مواعيد العمل لخدمات الترخيص بمكتب طارش (مبنى السلامة/أبوظبي) و(عالم السيارات) ومكاتب شركات التأمين من الـ10 صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأشارت إلى أن محطات الفحص الفني لفحص المركبات الخفيفة تواصل العمل على مدار 24 ساعة بمبنى السلامة في أبوظبي-أدنوك ومبنى السلامة-فلج هزاع بالعين-أدنوك.

وأكدت أن في الظفرة تعمل محطة الفحص الفني (مبنى السلامة-مدينة زايد) ومحطة الفحص الفني (مبنى السلامة-عالم السيارات) من الـ10 صباحاً إلى السادسة مساءً، فيما تعمل محطات الفحص الفني للمركبات الثقيلة في مصفح/أمان بأبوظبي، ومزيد/أمان في العين، ومدينة زايد/أمان في الظفرة من العاشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

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