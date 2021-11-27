دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بحافلة مدرسية

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في حافلة مدرسية أثناء سيرها على شارع مركز دبي المالي.

وأفاد بأن بلاغاً ورد بشأن الحادث في الساعة 12.53 دقيقة فتحرك على الفور فريق من مركز إطفاء زعبيل، باعتباره جهة الاختصاص الأولى، ووصل بعد أربع دقائق فقط،

وتبين أن النيران شبت في منتصف الحافلة، فتم التعامل معها على الفور والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم احتوائه كلياً خلال نصف ساعة تقريباً ومن ثم تسليم الحافلة إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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