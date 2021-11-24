«إصلاحية الشارقة» تنظّم مبادرة صحية للنزلاء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ناقشت نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة ‏لشرطة الشارقة، العقيد منى سرور مرزوق، أمس، ‏مع مدير إدارة التأمين الصحي ‏في هيئة الشارقة الصحية، أمل أحمد القطري، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس ‏قسم شؤون النزلاء، المقدم عبدالله محيان، وعدد من ضباط الاختصاص، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لتوفير برامج صحية، وفعاليات ‏تستهدف ‏النزلاء ‏والعاملين بالمؤسسة، بهدف نشر التوعية، و‏تعزيز جودة الحياة الصحية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ ومثقف.‏

وكشفت مرزوق عن مبادرة مجتمعية صحية، نفذتها هيئة الشارقة الصحية، وتمثلت في تقديم فحوص طبية لقياس نسبة السكر في الدم، وضغط الدم لنزلاء ‏المؤسسة.

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