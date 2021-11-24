«إصلاحية الشارقة» تنظّم مبادرة صحية للنزلاء
ناقشت نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد منى سرور مرزوق، أمس، مع مدير إدارة التأمين الصحي في هيئة الشارقة الصحية، أمل أحمد القطري، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس قسم شؤون النزلاء، المقدم عبدالله محيان، وعدد من ضباط الاختصاص، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لتوفير برامج صحية، وفعاليات تستهدف النزلاء والعاملين بالمؤسسة، بهدف نشر التوعية، وتعزيز جودة الحياة الصحية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ ومثقف.
وكشفت مرزوق عن مبادرة مجتمعية صحية، نفذتها هيئة الشارقة الصحية، وتمثلت في تقديم فحوص طبية لقياس نسبة السكر في الدم، وضغط الدم لنزلاء المؤسسة.
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