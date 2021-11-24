خفض قيمة المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ■ وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين احتفاء باليوم الوطني الـ50 للدولة مبادرة مرورية بتخفيض 50% ‎من قيمة المخالفات المرورية المسجلة قبل 31 أكتوبر الماضي، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر حتى السادس من يناير المقبلين.

يشمل القرار إلغاء النقاط السوداء وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المشددة التي تشمل المخالفات المسجلة على المادة (1) (أ، ب) الخاصة بقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر والمخالفات المسجلة ضمن المادة (73)، والخاصة بإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) من دون ترخيص.

ولا يشمل القرار المخالفات المرورية المسجلة بمخالفة التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020، والمعدل بالقرار رقم (54)، فيما يتعلق بلائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

وحدّدت شرطة أم القيوين الدفع عن طريق قنوات الدفع الذكية عبر تطبيق، منها موقع وزارة الداخلية MOI، والمواقع الذكية الأخرى.

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