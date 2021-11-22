حريق يلتهم سيارة رياضية فارهة على شارع الشيخ زايد.. فيديو

المصدر: محمد فودة-دبي

التهم حريق مركبة رياضية فارهة على شارع الشيخ زايد عند مخرج جزيرة النخلة، بحسب الدفاع المدني في دبي الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في العمليات الساعة 10.56 دقيقة يفيد بوجود حادث حريق في مركبة.

وأفاد بأن فرقة تابعة لمركز إطفاء وإنقاذ المرسى تحركت على الفور كمستجيب وجهة اختصاص أولى، ووصلت خلال ست دقائق فقط، وتكتشف أن النيران شبت في معظم المركبة، فتم السيطرة عليها دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وذلك خلال 9 دقائق من زمن الوصول، وسلمت فرقة الإطفاء الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد سبب الحادث.

حريق يلتهم سيارة رياضية فارهة على شارع الشيخ زايد. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EDQxTjbafK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 22, 2021

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