شرطي ينقذ عربياً تعرّض للغرق في بحر عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

استنجد أحد رواد البحر في عجمان، بدورية للمهام الخاصة أثناء مرورها بالقرب من المكان، وأبلغها بوجود شخص (عربي) تعرض للغرق، وغائب عن الوعي على كورنيش عجمان، وعلى الفور تحرك أفراد الدورية إلى المكان، حيث لاحظ الشرطي أول أحمد محمد الغفلي، من قسم المهام الخاصة، أن الشخص غائب عن الوعي، وقلبه متوقف عن النبض، فقدم الإسعافات الأولية، واستمر في إنعاشه حتى وصول سيارة الإسعاف، ونقله إلى مستشفى الشيخ خليفة. وكرّم مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان، العميد محمد شيبان سويدان، الشرطي، لشهامته، وتقديراً لدوره البطولي في إنقاذ الشخص الذي تعرض للغرق. كما كرم أفراد الدورية المساعدة، وهم المساعد أول أحمد عبدالله الأميري، والرقيب علي محمد المدحاني، والعريف عبدالرحمن البلوشي.

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