شرطي ينقذ عربياً تعرض للغرق في بحر عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

استنجد أحد رواد البحر في عجمان بدورية للمهام الخاصة أثناء مرورها بالقرب من المكان وأبلغهم بوجود شخص (عربي) تعرض للغرق، وغائب عن الوعي على كورنيش عجمان، وعلى الفور تحرك أفراد الدورية إلى المكان، حيث لاحظ الشرطي أول أحمد محمد الغفلي من قسم المهام الخاصة، أن الشخص غائب عن الوعي وقلبه متوقف عن النبض، فقدم الإسعافات الأولية واستمر بإنعاشه حتى وصول سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة حيث تم إنقاذه.

وكرم مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان، العميد محمد شيبان سويدان، الشرطي لشهامته وتقديراً لدوره البطولي في إنقاذ شخص الذي تعرض للغرق في بحر عجمان، وذلك ضمن إطار تكريم المتميزين في أداء مهامهم، وتقديراً لمسؤوليتهم واهتمامهم بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان. كما كرم أفراد الدورية المساعدة وهم من المساعد أول أحمد عبد الله الاميري، الرقيب علي محمد المدحاني، والعريف عبد الرحمن البلوشي.

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