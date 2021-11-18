«المناصحة» و«الداخلية» تُعيدان تأهيل النزلاء فكرياً

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نفّذ المركز الوطني للمناصحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامج النصح وإعادة التأهيل الفكري لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية في أبوظبي. يأتي هذا المشروع تماشياً مع توجيهات القيادة بوضع برامج توعية وتأهيل لكل فئات المجتمع، بمن فيهم المخطئون بحق أنفسهم وحق دولتهم، وذلك من أجل توعيتهم وإعادة تأهيلهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة المقررة عليهم. ويشمل البرنامج محاضرات ودورات دينية ونفسية واجتماعية ووطنية وقانونية وسياسية تنفذ من قبل مختصي المركز في مجالات مختلفة.

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