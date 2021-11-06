شرطة أبوظبي تحذّر من «التهور» والضجيج بالمركبات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يؤديها بعض قائدي المركبات، خصوصاً من فئة الشباب، والتي تؤدي إلى إحداث الضجيج والإزعاج نتيجة القيادة بتهور في بعض الطرق، خصوصاً المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية.

وأوضحت أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين، ومستخدمي الطريق، وإزعاج سكان الأحياء وحرمانهم السكينة والهدوء، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج وإزعاج في الأحياء السكنية بالاتصال على الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات»، مؤكدة أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يتسببون في الإزعاج بسياراتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتطبيق المادة «20» من قانون السير والمرور «قيادة مركبة تسبب ضجيج» بغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة «73» إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً.

وذكرت أنه سيتم أيضاً تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي مخالفة إحداث تغييرات في المحرك أو القاعدة ( شاسي) من دون ترخيص، القيمة المالية لفك حجز المركبة 10 آلاف درهم.

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