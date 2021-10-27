شرطة دبي تطلق «هيا نتحدث»..مساحة حرة للتواصل مع الجمهور

المصدر: محمد فودة- دبي

أطلقت شرطة دبي مبادرة تحت عنوان «هيا نتحدث» «ليتس توك» التي تهدف إلى إنشاء منصة ومساحة حرة للتواصل مع الجمهور من خلال سلسلة من المحاضرات التي تعقد شهريا طوال فترة «إكسبو 2020 دبي».

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على هامش أولى جلسات المنصة بعنوان «الابتكار الحكومي من المنظور العالمي» التي عقدت بمسرح جناح موانئ دبي العالمية في المعرض، إن مبادرة «ليتس توك» تأتي استكمالاً لنهج شرطة دبي في فتح قنوات التواصل والشراكة الفعالة مع المجتمع، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار ومفاهيمه بين الأفراد والمؤسسات، مؤكداً أن السعادة والأمان والابتكار تمثل ركيزة توجهات شرطة دبي لتلبية تطلعات أفراد المجتمع بالحصول على خدمات سهلة، وتدعم مساعي الدولة نحو الريادة العالمية في المجالات كافة.

وأضاف أن شرطة دبي تولي اهتماما بالغا بمنظومة الابتكار، والاستغلال الأمثل للمواهب والكوادر البشرية، ودعمها وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة والممكنات التي تساعد على تقديم الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع تستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الأفكار الإبداعية هي الركيزة الأساسية في بناء مستقبل ريادي في العمل الشرطي، وهي المحرك الذي يدفع العجلة بسرعة في سباق التميز.

وتطرق الخبير والمحاضر في مجال الابتكار، الدكتور هايتندرا باتيل، خلال الجلسة، إلى كيفية الاستفادة من الأفكار المتميزة وتعزيزها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة، لافتاً إلى أهمية حرص الجهات المختلفة على تطوير الأفكار الصغيرة لتحويلها إلى تجارب عظيمة، والانفتاح على أي فكرة مهما كانت طبيعتها.

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