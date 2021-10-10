دفاع مدني دبي يخلي بناية للسيطرة على حريق

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب بشقة سكنية بإحدى البنايات في منطقة السطوة دون وقوع إصابات، وذلك بعد أن أخلت البناية من قاطنيها حفاظاً على سلامتهم.

وقال المتحدث الإعلامي عن الدفاع المدني إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 11:41، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية الفردان بمنطقة السطوة.

وأضاف أنه على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الاتحاد كمستجيب أول وجهة اختصاص ومركز الكرامة للدعم والاسناد، ووصل إلى الموقع الساعة 11:45 محققاً زمن استجابة مقداره (4) دقائق، وتبين أن الحادث متوسط وعبارة عن حريق في شقة بالطابق الثاني.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ باشرت عمليات إخلاء البناية من القاطنين فيها ومكافحة الحريق لمنع تمدده إلى الشقق المجاورة .

وأوضح أنه في تمام الساعة 12:04 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وباشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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