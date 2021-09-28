شرطة دبي توفر خدمات ذكية لزوار «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقاً مع مكتب إكسبو 2020 دبي، والخاص بتشغيل مركز شرطة ذكي «SPS» وثلاثة مراكز ذكية من نوع «ووك إن» في المعرض، والتي ستوفر جميعها الخدمات الشرطية بطريقة ذكية على مدار الساعة، دون أي تدخل بشري إلى زوار إكسبو 2020.

ووقّع الاتفاق عن القيادة العامة لشرطة دبي مدير مركز شرطة المرقبات، اللواء علي غانم، وعن مكتب إكسبو 2020 دبي، الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020 دبي، علي خليفة الغيص.

وأفاد غانم بأن مركز الشرطة الذكية «SPS» والمراكز الثلاثة الذكية من نوع «ووك إن» ستوفر لزوار المعرض باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة، وذلك في إطار الحرص الدائم على إسعاد أفراد المجتمع.

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