شرطة دبي تتلقى 145 قضية نتيجة أخطاء هندسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف خبير مساعد في قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، النقيب مهندس عبدالله راشد آل علي، عن تلقي القسم 145 قضية منذ العام الماضي حتى نهاية شهر يوليو الماضي، نجم عنها 117 إصابة تنوعت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، نتيجة أخطاء هندسية، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، مؤكداً أن أكثر الحوادث تقع في مواقع الإنشاء، والمناطق الصناعية.

وأوضح أن الإدارة سجلت قضايا عدة، أبرزها ورود بلاغ عن تعرض عامل للصعق الكهربائي أثناء شرب الماء من براد في إحدى المناطق، ما أدى إلى وفاته، وبعد فحص المختصين، تبين أن الحادث نتيجة تسرب التيار الكهربائي إلى جسد البراد من خلال ملامسة سلك التأريض للسلك الحي الحامل للتيار، ما أدى إلى تعرض العامل للصعق والوفاة.

وتابع أن الإدارة تلقت أيضاً بلاغاً يفيد بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على مسرح عرض لإحدى الحدائق على طفلين أثناء جلوسهما على مقربة منها، ما تسبب في إصابتهما إصابات متفاوتة، وبالتحقيق تبين أن الحادث وقع نتيجة لعوامل جوية، تمثلت في تزايد سرعة الرياح، مقارنة بوزن اللوحة الإعلانية، مشيراً إلى أن أحد الأطفال أصيب بشلل كامل، والآخر أصيب بإصابات متوسطة.

وناشد آل علي أصحاب المنازل الذين يضعون برادات مياه أمام منازلهم، ضرورة عمل صيانة دورية، أو التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة، بهدف التأكد من صلاحية البراد وأسلاك الكهرباء، وذلك منعاً لأي حالات صعق كهربائي، خصوصاً أن مسؤولية الصيانة تقع على عاتق مالك المنزل، مؤكداً أنه في حال وفاة أي شخص نتيجة الإهمال في اتخاذ اشتراطات السلامة، سيوقع صاحبه في قضية جنائية. وأوضح أن القسم يحلل الجريمة، ويكشف عن مسبباتها باستخدام أفضل الطرق والأساليب الهندسية الحديثة.

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