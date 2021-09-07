تعرف إلى زعيم "عصابة الشر" المقبوض عليه في دبي

مثلت عملية القبض على رافاييل إمبريال، أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية، رئيس عصابة كامورا، بواسطة شرطة دبي ضربة محكمة لأحد رؤوس الجريمة المنظمة في العالم، وبحسب مصادر أمنية، كان امبريال بالغ الحرص وأحاط نفسه بدوائر أمنية، وأعدّ خططاً للهرب من دبي، إذا استشعر الخطر وانكشف أمره، لافتة إلى أنه حاز عدداً من الهويات وجوازات السفر بأسماء مختلفة، لاستخدامها في السفر فوراً، لكن سبقته شرطة دبي بخطوة، بعد أن اكتشفت هويته المزوّرة، واستطاع فريق من نخبة رجال التحريات والمباحث وتحليل البيانات الجنائية مراقبته بحذر وسرية على مدار أسبوع، قبل دهم منزله الذي اختاره بمعايير أمنية خاصة، والقبض عليه مع أبرز مساعديه..