«المرصاد» يضبط عصابات «بطاقات المساج»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

‏نجح قسم «المرصاد»، التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في ضبط ثلاث مطابع تتولى طباعة بطاقات المساج في أبوظبي والعين، وتديرها عصابات من دولة آسيوية، والتي طبعت 100 ألف بطاقة مساج، لاستدراج الضحايا «تحت ستار إجراء المساج» في أماكن غير مرخصة.

وتلقى الفريق معلومات أولية من مصادره، وعلى إثرها تحرّكت الفرق الأمنية المختصة، وتمكنت من ضبط التشكيل العصابي الآسيوي، وتحريز مطبعة البطاقات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

‏وأعرب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، اللواء محمد سهيل الراشدي، عن شكره للشركاء على التعاون والتنسيق، ما أسهم في ضبط التشكيل العصابي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، والتي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام، حاثّاً الجمهور على الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عن طريق خدمة أمان 8002626.

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