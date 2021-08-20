مواطن ينقذ طفلاً من الاختناق داخل مركبة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شاهد مواطن طفلاً أُغلقت عليه أبواب مركبة خاصة، جراء عبثه في جهاز القفل، حيث بادر بتقديم المساعدة على الفور دون تردد، ونجح في إنقاذ الطفل وإخراجه من المركبة قبل تعرّضه للاختناق.

وكرّم قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، المواطن محمد رمضان الزرعوني تقديراً لموقفه الإنساني، وشجاعته، في إنقاذ الطفل، الذي احتجز داخل المركبة، ومبادرته بتقديم المساعدة وإخراج الطفل من المركبة.

وأكد الشامسي أن ما قام به الزرعوني من واجب إنساني أنقذ فيه روح طفل، كان قد حبس في المركبة، حيث قام بإخراجه منها قبل تعرّضه للاختناق، يعد مثالاً مشرفاً لأبناء الوطن، وما يتمتعون به من خصال حميدة تربوا عليها في مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية دور أفراد المجتمع في العملية الأمنية، لافتاً إلى أن هذا العمل يعد مسؤولية مجتمعية مع الأجهزة الشرطية، التي تمثل إحدى أهم ركائز الأمن والأمان في المجتمع.

من جانبه، أفاد محمد الزرعوني بأن ما قام به من عمل يعد واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه المجتمع، معرباً عن سعادته بهذا التكريم من قائد عام شرطة الشارقة.

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