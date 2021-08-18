زائرة تخفي 2.6 كيلوغرام كوكايين في جيوب سرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة زائرة، تبلغ من العمر 24 عاماً، أخفت نحو 2.6 كيلوغرام من مخدر الكوكايين في جيوب سرية داخل حقيبتي سفر، أثناء دخولها إلى الدولة عبر مطار دبي، بهدف توصيلها إلى شخص، مقابل 3500 درهم، معرضة نفسها لعقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

وأفادت مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة، بأنها كانت على رأس عملها، حين تم الاشتباه في حقيبتي سفر المتهمة، من قبل قسم الأجهزة الداخلية، فتمت متابعتها واستيقافها، مشيرة إلى أنها سألتها ما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء، فأجابت بالنفي.

وبتفتيش الحقيبة الأولى عثر على جيب سرّي بالقرب من المقبض، وقرب الإطارات، وبفتحه عثر على مغلف كرتوني بداخله ورق كربون، وكيس بلاستيكي، بداخله بودرة بيضاء لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين. وأشارت إلى العثور على كمية أخرى في جيبين سريين بالحقيبة الثانية، وأقرّت المتهمة بأن شخصاً في بلادها طلب منها توصيل المخدرات إلى رجل في الإمارات، سيتواصل معها عبر تطبيق «سوشيال ميديا»، مؤكدة أنها كانت تعلم بوجود الكوكايين في حقيبتيها، وفعلت ذلك مقابل 50 ألف ريال برازيلي، ما يعادل 3500 درهم.

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