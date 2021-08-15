شرطة أبوظبي تلقي القبض على متهمَين بـ «الاحتيال الهاتفي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ألقت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة عجمان، القبض على شخصين من جنسية دولة آسيوية، يستخدمان الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهما، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية، وضبطت بحوزتهما هواتف متحركة، ومبالغ مالية، وشرائح اتصال كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، اللواء محمد سهيل الراشدي، أن الأجهزة الشرطية ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع، والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدت، حتى تنال العقاب الرادع الذي تستحقه وفقاً للقانون.

وحذّر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العقيد راشد خلف الظاهري، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية، وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، لافتاً إلى أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية أو تجميدها، بغرض الاستيلاء على أموالهم.

وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك، وتحديث البيانات هناك.

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