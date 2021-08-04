1000 درهم غرامة قطر مركبة من دون ترخيص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بأصنافها وأحجامها، إلى ترخيصها، طبقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتأكد من تأمينها بالطرق الصحيحة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن سير المقطورات غير المرخصة، أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق، يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96، التي نصت على الغرامة 1000 درهم في حالتين، الأولى عند قطر مركبة أو زورق أو عربة من دون ترخيص، والثانية عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وهي «مصباح خلفي أحمر، ولوحة عاكسة للضوء».

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