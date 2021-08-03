ضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية الآسيوية تخصصت في سرقة أجهزة تكييف وأسلاك كهربائية من مواقع مختلفة بالإمارة.

وأوضح مدير الإدارة العقيد سعيد عبيد بن اعران أنه وردت عدة بلاغات لإدارة مراكز الشرطة الشاملة عن حالات سرقة لعدد من أجهزة التكييف بالإضافة لسرقة أسلاك كهربائية من عدة مواقع بالإمارة.

وبعد ورود التقرير الفني لقسم مسرح الجريمة تم تشكيل فريق بحث وتحري من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حيث تم رصد تحركات تلك العصابة، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من أجهزة التكييف والأسلاك الكهربائية من مواقع عدة بإمارة أم القيوين. وقد تم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات معهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية جميع شرائح المجتمع باتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بحماية مواقع العمل، ووضع الحراسة الأمنية اللازمة لحماية تلك المواقع من السرقة.

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