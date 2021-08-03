770 مخالفة قيادة مركبة تسبّب ضجيجاً في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجلت شرطة أبوظبي 770 مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، خلال النصف الأول من عام 2021، محذرة من التصرفات السلبية لبعض قائدي المركبات، خصوصاً السائقين الشباب، والتي تؤدي إلى الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من التوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين، ومستخدمي الطريق، وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج لهم في الأحياء السكنية، بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم.

وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق المادة «20» من قانون السير والمرور «قيادة مركبة تسبب ضجيج» بالغرامة 2000 درهم، و12 نقطة مرورية.

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