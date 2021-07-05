العثور على طفل متوفى داخل سيارة في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة حادثة وفاة طفل (ثمانية أعوام - آسيوي) إلى النيابة العامة بالشارقة، بعد أن تغيب عن منزل والديه، الإسبوع الماضي، وعثر عليه بداخل مركبة كانت متوقفة بجوار منزلهم، ولم يقم صاحبها بإغلاق أبوابها.

وتفيد التحقيقات المبدئية بأن الطفل قد دخل للمركبة بغرض اللعب، ولم يتمكن من الخروج بعد إغلاق الباب، حيث فارق الطفل الحياة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وبقائه بلا تهوية لساعات طويلة، وأشار المختبر الجنائي أنه لا توجد شبهة جنائية في حيثيات القضية.

وأكدت شرطة الشارقة أهمية تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، بعدم الغفلة عنهم، واتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من وقوع مثل هذه الحوادث، ومنها إحكام إغلاق أبواب المركبات قبل مغادرتها، وعدم تركها مفتوحة، فالأطفال لا يستشعرون عادة بالمخاطر التي قد تحيط بهم، نتيجة ضعف إدراكهم؛ فحمايتهم مسؤولية.

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