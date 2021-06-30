وفاة مسن سقط في بئر عزبة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

توفي مواطن في العقد السادس من عمرة إثر سقوطه في بئر بإحدى العزب بمنطقة القرية في امارة الفجيرة حسب ماذكرته شرطة الفجيرة .

وتلقت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة أول من أمس بلاغاً يفيد بسقوط مسن مواطن ببئر، وعلى اثره تحركت فرق الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، و بعد وصولهم تبين أن مواطناً يبلغ من العمر64 عاماً قد سقط في بئر العزبة التابعة له وتم انتشال جثمانه.

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