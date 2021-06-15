جمارك الدولة تضبط 923 ألف قطعة مقلدة العام الماضي

المصدر: أبوظبي ■ وام

ضبط قطاع الجمارك في الدولة 923 ألفاً و724 قطعة مقلدة خلال العام الماضي، في 41 ضبطية، وذلك بحسب تقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2020 الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك أخيراً، وبلغت ضبطيات بواسطة النقل البحري 70.73% تليها ضبطيات النقل الجوي بـ19.51% والنقل البري والطرود والبريد السريع 4.88% لكل منهما.

وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، أن مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية تعد من أولويات العمل الجمركي في الدولة، حيث تسهم جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في حماية المجتمع والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص من الأضرار الأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتشار السلع المقلدة.

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