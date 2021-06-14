المواد القابلة للاشتعال وإهمال الصيانة من أبرز أسباب حرائق المركبات

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

قال مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان العميد محمد علي السويدي، إن نسبة حوادث حرائق المركبات ترتفع صيفاً نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية في المركبات، والتي تحرص الجهات المعنية على التوعية بها باستمرار.

وأوضح أن من بين أسباب حرائق المركبات عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، وارتفاع درجة حرارة المحرك، وترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة مثل (الولاعات، العطور، عبوات التعقيم)، إضافة إلى الحوادث المرورية التي قد تتسبب بحرائق في المركبات.

وأشار إلى أن المركبة تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال ضمن مكوناتها أو لوازم تشغيلها، مثل الوقود السائل والزيوت أو عناصر أخرى مثل مواد التنجيد والبلاستيك والمطاط، والشبكة الكهربائية وحرارة المحرك، وشمعات الاحتراق والعادم، ويلعب الإهمال وعدم الصيانة والمتابعة دوراً رئيساً في احتمالات وقوع حرائق لهذه المركبات.

ودعا العميد السويدي السائقين إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وهي المراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها كإجراء احترازي، والالتزام بإجراء عمل الصيانة الدورية من قبل فنيين مختصين، ومن الضروري إيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود والامتناع عن التدخين، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية والتعرف إلى محتوياتها والتدرب على استخدامها.

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