حريق بشقة سكنية في منطقة الرقة

المصدر: محمد فودة-دبي

تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، بلاغاً في الساعة 9:01 من صباح اليوم، بوقوع حادث حريق في منطقة الرقة، بحسب المتحدث الإعلامي عن الإدارة العامة للدفاع المدني الذي أشار إلى أنه على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 9:07 تبين إن الحادث في شقة سكنية في الطابق 14 في برج الصقر وتم إخلاء المبنى من قاطنيه ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء

وقال إنه في تمام الساعة 9:40 أفاد قائد الحادث الميداني بأن الحادث تحت السيطرة وجاري عملية المكافحة من قبل 3 مراكز إطفاء ( مركز بورسعيد ومركز الراس ومركز الكرامة ) ولا توجد اي اصابات او وفيات .

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