تصرفات غير لائقة وفيديو وراء ضبط آسيوي مخالف بمترو دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

ألقت إدارة أمن المواصلات في دبي القبض على آسيوي خالف الآداب العامة في مقصورة مترو دبي، وتسبب في إزعاج مستخدميه من خلال تصرفات وسلوكيات غير لائقة تشوه المظهر العام إلى جانب مخالفته للقرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19".

وقال مدير إدارة أمن المواصلات في دبي العميد عبيد الحثبور إنه تم ضبط المتهم بعد نشر مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتصرف بطريقة غير لائقة مخالفاً الآداب العامة داخل مقصورة مترو دبي، وينتهك خصوصية مستخدميه.

وأشار إلى أنه هذا الشخص ظهر في مقطع الفيديو المتداول لا يرتدي الكمامة داخل مقصورة مترو دبي في الوقت الذي يلتزم به جميع مستخدمي وسائل النقل العام بالإجراءات الاحترازية من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.

وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يعاقب على مخالفة الآداب العامة والتسبب بازعاج الآخرين بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك عملاً بالمادة 361 التي تنص:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

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