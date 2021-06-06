بلدية خورفكان تخالف وتنذر 20 صالوناً لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

سجلت بلدية خورفكان التابعة لإمارة الشارقة 13 مخالفة وأربعة إنذارات ووجهة ثلاثة تنبيهات لصالونات نسائية ورجالي غير ملتزمة بالبنود الصادرة في التعاميم الخاصة بالالتزام في الإجراءات الاحترازية المفروضة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد _19.

وأكدت البلدية أن مفتشيها بقسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية راقبوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الصالونات الرجالية والنسائية بخورفكان طوال شهر مايو الماضي، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بخورفكان ودائرة التنمية الاقتصادية فرع خورفكان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في 62 صالونا رجاليا و 44 صالونا نسائيا، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وفحص البي سي آر لغير المطعمين بلقاح كورونا.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، مشيرةً إلى أنها تحرص على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها.

وتوجه البلدية الصالونات ومراكز التجميل بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن البلدية، مؤكداً عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وأكدت أن الحملات هدفها التأكد من أخذ لقاح «كوفيد-19»، ومتابعة مدى التزام المحلات الغذائية بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، فضلاً عن استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيرةً إلى ان الأقسام المعنية في الرقابة بالبلدية ساهمت في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

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