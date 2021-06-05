شرطة أبوظبي: 1000 درهم عقوبة «الفضوليين»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور من مخاطر التجمهر (الأشخاص الفضوليين) أثناء الحوادث المرورية والحرائق حيث يشكل خطورة على حياتهم، ويعد سلوكاً غير حضاري ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، كما يعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث وقد يتسبب في وقوع حوادث أخُرى، موضحة أن عقوبتها 1000 درهم.

ودعت الجمهور إلى عدم التجمهر (الأشخاص الفضوليين) في مواقع الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذن ما يعرضهم للمساءلة القانونية. وأكدت على التطبيق الحازم للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي الذي ينص على أن «عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث غرامة قدرها 1000 درهم».

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