شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الـ «سكوتر» بدون وسائل حماية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذَّرت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية الـ"سكوتر" في الطرق العامة دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة ما يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطرة.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في مراقبة الأبناء أثناء استخدام الـ"سكوتر"، موضحة أن استخدامه يكون في الأماكن المخصصة له الآمنة، وبعيداً عن الطرق العامة مع الحرص على الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية خوذة الرأس، وواقي الركبتين والمرفقين.

وأكدت أن الـ"سكوتر" تعد وسيلة محببةىللأطفال والمراهقين، لكنها تدق ناقوس الخطر في حال انتهاء بطارية الجهاز فإنه يتوقف فجأة، ما يؤدي إلى تقييد حركة المستخدم بفعل القصور الذاتي، وهذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه وأيضاً الحركات الدائرية المفاجئة التي يقوم بها بعض الأطفال تؤدي إلى فقدان الاتزان لبعض اللحظات ما يؤدي إلى الحوادث والكدمات.

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