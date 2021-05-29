بلدية الفجيرة تغلق 3 منشآت غذائية مخالفة الشهر الماضي

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن البلدية أغلقت ثلاث منشآت غذائية خلال الشهر الماضي، منها منشأتان لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومنشأة ثبت عدم التزامها بالقرارات الوقائية والاحترازية ضد «كورونا».

ولفت إلى أن البلدية أجرت 7717 زيارة تفتيشية ورقابية خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، أسفر عنها تحرير 168 مخالفة، 70 منها لم تلتزم بالقرارات الوقائية والاحترازية، كما تم توجيه 211 إنذاراً.

وأشار إلى أن 3308 منشآت التزمت بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن البلدية تنفذ حملات وجولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق التدابير الوقائية، وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، حفاظاً على صحة السكان.

وذكر الأفخم أنه تم إغلاق منشأتين غذائيتين لعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم وجود بطاقة صحية، وغلق منشأة لعدم التزامها بالقرارات الوقائية، لافتاً إلى أن البلدية تبذل جهودها للإسهام في الحد من فيروس كورونا المستجد وتقليل فرص انتشاره.

وتابع أن البلدية اتخذت إجراءات لتعزيز الإجراءات الاحترازية في كل المرافق العامة، في مقدمتها الشواطئ، والحدائق العامة، وإطلاق حملات توعية، لتوعية مرتادي الشواطئ والحدائق والأماكن الحيوية بأهمية التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، بهدف السلامة والوقاية، وبهدف تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

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