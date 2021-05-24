بالفيديو والصور.. مواطن أنقذ قطاً علق في بئر صرف بعمق 5 أمتار

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أقدم شاب مواطن على إنقاذ حياة «قط» علق في بئر لتصريف مياه الأمطار، بعمق خمسة أمتار، ليجده في حالة إعياء شديدة، وفقدان للوزن، قدم له الطعام والشراب، وتواصل مع بلدية دبي، التي استجابت على الفور وتولت عملية إسعافه.

تفصيلاً فوجئ المواطن حسين الحوسني، يعمل مفتشاً ميدانياً في هيئة الطرق والموصلات في دبي، أثناء قيامه بجولة تفتيشية بالقرب من شاطئ الممزر بصوت قط يأتي من أسفل غطاء إحدى فتحات تصريف مياه الأمطار القريبة من الشاطئ، وبمحاولة التحقق من الصوت تأكد من وجود قط أسفل الفتحة.

وقال الحوسني: «بدأت مباشرة في محاولة إنقاذ القط، بالتواصل مع شرطة دبي، التي حولتني بدورها إلى بلدية دبي، التي أبلغتني بأن مختصون من قسم الخدمات البيطرية في طريقهم إلى منطقة البلاغ فوراً».

وتابع: «لم أستطع الانتظار إلى حين وصول موظفي البلدية، حيث لم يتوقف القط عن الصراخ، بصوت ضعيف للغاية، ومن ثم حاولت فتح الغطاء الحديدي لفتحة تصريف المياه بيدي، وبفضل الله تمكنت من فتحته بسهولة والقيام بإنقاذ القط، الذي وجدته في حالة إعياء شديدة، وكأنه محبوس في الفتحة منذ أيام دون طعام أو شراب».

وأضاف الحوسني: «قدمت الطعام والشراب للقط، إلى أن وصل موظفي الخدمات البيطرية التابعين لبلدية دبي، اللذين تولوا بدورهم بقية عملية الإنقاذ».

من جهته قال مراقب الخدمات البيطرية في بلدية دبي محمد علي، أنه بمجرد تلقي البلاغ بوجود قط محبوس في إحدى مجاري تصريف المياه، توجه فريق متخصص، لفحص القط، ومن ثم تم جلبه إلى العيادة، وتقديم كافة الخدمات البيطرية له، وتستمر عملية الفحص والمتابعة إلى أن يسترد عافيته بشكل كامل.

مواطن أنقذ قطاً علق في بئر صرف بعمق 5 أمتار. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0kSuqazNPe — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 24, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news