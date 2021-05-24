506 مخالفات مرورية وحجز 89 مركبة في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان حملة مرورية لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، أسفـرت عن تحرير 506 مخالفات مروريـة، و19 دراجة نارية و26 دراجة كهربائية مخالِفة.

وتم حجز 89 مركبة بسبب ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها حجز المركبة، ومنها إحداث تغييرات في المركبة، والقيادة دون رخصة، والقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهـور، وغيرها من المخالفات المرورية المقررة.

وصرّح نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، الرائد راشد حميد خليفة بن هندي العليلي، أن الحملة استهدفت جميع مناطق وطرق الإمارة، لتحقيق الأمن المروري والسلامة لجميع مرتادي هذه الأماكن، مضيفاً أن الضبطيات في هذه الحملة تركزت أيضاً على ضبط السيارات المزودة بإضافات لزيادة سرعة المركبة أو إصدار أصـوات مزعجة للسكان، وغيرها من مخالفات قوانين السير والمرور.

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