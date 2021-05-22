«بلدية دبي» تغلق 4 مؤسسات وتخالف 11 خلال 3 أيام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وخالفت 11 أخرى، بسبب عدم التزامها بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما أنذرت 91 مؤسسة أخرى متنوعة الأنشطة.

وشملت الإغلاقات صالوناً في منطقة المحيصنة الأولى لعدم ارتداء الكمامات، ومركز لياقة في منطقة أم الرمول، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب الاكتظاظ، ومغسلة في منطقة نايف، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومركز تدليك في منطقة هور العنز لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها. وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في المؤسسات العاملة بدبي.

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