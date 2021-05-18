الحبس والغرامة للامتناع عن فحص المخدرات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أفادت النيابة العامة للدولة بأن عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة الحبس والغرامة.

وأوضحت خلال مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة بأخذ عينة فحص مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر.

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